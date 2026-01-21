Mercosur: pese a todo, Milei envía acuerdo UE-Mercosur al parlamento argentino

El Ejecutivo argentino no esperará el pronunciamiento del tribunal europeo y asegura que tiene los votos para sancionar el texto en ambas cámaras (Diputados y Senadores). "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", expresaron fuentes argentinas desde la Casa Rosada.

Los informantes anticipan que Milei firmará su envío a la Cámara de Diputados este viernes para que sea tratado desde el lunes 2 de febrero, cuando comienzan las sesiones extraordinarias.

El presidente arribará el mismo día temprano a Buenos Aires luego de asistir al Foro de Davos en Suiza.

Los informantes indicaron a ANSA que buscan que "la Argentina sea el primer país en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea" y ya iniciaron contactos con aliados y opositores para encausar la votación.

Apuntan a que tenga "un tratamiento exprés (raudo)" en la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem.

El canciller argentino, Pablo Quirno, reiteró la importancia del acuerdo UE-Mercosur tras la decisión del Parlamento Europeo. El jefe de la diplomacia argentina habló tras una reunión con su homólogo neerlandés, David van Weel, celebrada hoy en el marco del Foro Económico de Davos en Suiza.

"Exploramos oportunidades para profundizar el comercio y la inversión bilaterales y coincidimos en la importancia del acuerdo UE-Mercosur como herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar la estabilidad de las normas entre ambos bloques", escribió Quirno en X tras la reunión. (ANSA).