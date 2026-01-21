Mercosur: Picierno, "aplazamiento del Mercosur, un voto miope e incomprensible"

"Una elección miope que debilita la credibilidad de la Unión y, en cambio, refuerza la autonomía estratégica, alimenta el inmovilismo y las divisiones internas. En una fase en la que la UE es llamada a proteger sus propios sectores, defender sus propios intereses y diversificar los socios. Europa no puede permitirse ser rehén de maniobras tácticas y vetos cruzados", añadió.

"Europa contra Europa es la peor forma de irresponsabilidad política: proclamamos la necesidad de ser importantes en el mundo, pero luego optamos por no decidir, por no asumir el peso de las decisiones necesarias", insistió la legisladora del PD.

Y completó: "El acuerdo UE-Mercosur es una opción política y estratégica, no solo comercial: significa consolidar la presencia de Europa en América Latina, ofrecer una respuesta concreta a la competencia global y fortalecer la capacidad de la Unión para ser un actor geopolítico creíble. Bloquearlo haría a la UE más frágil y menos influyente". (ANSA).