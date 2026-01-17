Mercosur: presidente paraguayo, "creamos zona de libre comercio más grande del mundo"

"A veces usamos esta palabra a la ligera, pero hoy no es el caso. El acuerdo marca un hito: hemos creado la zona de libre comercio más grande del mundo, lo que demuestra que la cooperación y la colaboración son la única vía de avance", declaró.

"Sin esta capacidad de expresión, perdemos nuestra identidad humana. Sabemos que ha sido un largo camino, pero siempre hemos sabido ser pragmáticos y flexibles para lograr el equilibrio adecuado", prosiguió el presidente de Paraguay.

"Podemos decir que Sudamérica y Europa están ahora más cerca: debemos unirnos para avanzar hacia un futuro diferente.

Pienso en las relaciones que mantuvimos en el pasado con Adenauer y De Gasperi. En un clima de tensión —añadió—, estamos enviando una clara señal a favor del comercio internacional.

Este es un logro de la diplomacia regional", completó. (ANSA).