Mercosur: presidente paraguayo Peña, "una gran oportunidad"

"Nunca antes se había acordado algo así. Creo que para Paraguay es una enorme oportunidad, nosotros lo hemos defendido", manifestó durante un evento de entrega de kits escolares, según lo refleja el diario ABC online.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Javier Giménez, señaló que aún no está definida la fecha exacta de la firma.

Con respecto a los beneficios, dijo que este tipo de acuerdos genera una reducción de los aranceles. "En todo caso lo que va a hacer es mejorar el precio de la carne. ¨Quién te dice que no podamos importar carne de alguna finca de Europa para vender en nuestros supermercados y viceversa?", planteó.

Giménez sostuvo que estos acuerdos internacionales implican "bajar las tarifas de importación en busca de que el consumidor final tenga opciones de productos, que vengan de Europa para el Mercosur y que vayan de Mercosur para Europa". (ANSA).