Mercosur: Sánchez defiende acuerdo UE frente "ley selva" Trump

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez instó a los agricultores españoles a confiar en este acuerdo, que calificó de "extraordinaria noticia" para Europa y para España.

Esto es así, prosiguió, porque se está creando "un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden que, desgraciadamente, de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros".

Añadió que "afortunadamente hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la UE" y abogó por hacerlo en un momento en que Estados Unidos rompe "unilateralmente acuerdos comerciales".

Sus declaraciones se produjeron mientras unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España se manifestaron en Madrid en contra del acuerdo de Mercosur y de los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC).

Sánchez dijo ser consciente de las preocupaciones que pueden tener los agricultores por la entrada de productos del Mercosur en la UE, pero destacó las cláusulas de salvaguarda aprobadas por el Parlamento Europeo que permitirán suspender la entrada de esos productos "si se considera que pueda dañar de algún modo" a los productos europeos (ANSA).