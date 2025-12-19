Mercosur.- Sánchez, tras aplazarse la firma de Mercosur: "Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes"

BRUSELAS, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado el aplazamiento hasta el próximo mes de enero de la firma del tratado comercial de Mercosur alegando que si se ha esperado 25 años se puede esperar "25 años y un mes".

"Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes a firmar el acuerdo del Mercosur", ha afirmado en una rueda de prensa celebrada pasadas las tres de la mañana tras finalizar la reunión de líderes de los 27 que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo tienen lugar después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya comunicado a los jefes de Estado y de Gobierno que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero, en una fecha aún por determinar.

Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.

"HA LLEGADO EL MOMENTO DE CULMINAR" MERCOSUR

Sánchez ha explicado que durante la cumbre ha defendido que el acuerdo de Mercosur "cobra muchísima importancia", no solo porque se lleva arrastrando un cuarto de siglo, sino también porque en su opinión "ha llegado el momento de culminarla". Por este motivo, ha instado a sus homólogos europeos a zanjar este proceso de negociación "tan largo de tantas décadas" y que Europa y el mundo "necesita".

"Ha habido ya demasiada paciencia por parte de todos los actores", ha indicado, recordando que el acuerdo serviría para "vehicular y diversificar" las relaciones comerciales de la UE hacia otros bloques regionales y países en un momento decisivo a nivel empresarial y económico, influenciado principalmente por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo ha pedido durante la cumbre a los Estados que tenían "dudas de última hora" que "piensen en Europa", que "apuesten por esa Europa abierta" y por "la oportunidad" que se les ofrece a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con este acuerdo comerciales.

"Estaríamos hablando de que la Unión Europea y el Mercosur podrían conformar la zona de libre comercio más importante del mundo con 700 millones de personas y que supondría, según las estimaciones, un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles", ha proseguido en su explicación.

MÁS OPTIMISTAS QUE DÍAS ATRÁS

Horas antes, fuentes del Gobierno ya restaron importancia a la posibilidad de que se retrasase la firma del acuerdo de libre comercio, esgrimiendo que el tratado de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lleva tramitándose 25 años y que, aunque es fundamental sacarlo lo antes posible, puede esperar un poco más.

Si puede salir adelante este mismo jueves, argumentaban, mejor, pero también se podría sacar el mes que viene. Señalaban además que hay países que están esperando a las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas prevé la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.

Estas normas, sin embargo, siguen pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta ver que las medidas se materialicen y que se desarrollen otras iniciativas anunciadas por Bruselas como el refuerzo de los controles en las aduanas.

El Ejecutivo también se ha pronunció sobre la llamada que mantuvieron este jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente brasileño, Lula da Silva, en el que la italiana le trasladó a su homólogo que está preparada para firmar el acuerdo apenas se garanticen las respuestas necesarias a los agricultores.

"El Gobierno italiano está dispuesto a suscribir el acuerdo en cuanto se proporcionen las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y pueden definirse en plazos breves", señalaron fuentes del Palacio Chigi.

Ante esto, el Ejecutivo se mostró más optimista que estos días atrás ante la posibilidad de que Italia acabe finalmente aprobando el acuerdo, ya que creen que la adopción definitiva del acuerdo del Parlamento y el Consejo les daría más tranquilidad.