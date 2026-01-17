Mercosur: se firmó el acuerdo UE-Mercosur después de más de 26 años

En la ceremonia, llamativamente no estuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del pacto.

Pero sí asistió Javier Milei, el mandatario argentino que supo objetar al bloque sudamericano.

Es el logro "más importante de la historia del Mercosur", afirmó este sábado Milei y dijo que avanzará con más tratados comerciales. "Quiero agradecer especialmente la contribución de mi amiga, la primera ministra italiana Giorgia Meloni: su compromiso fue crucial para el éxito de estas negociaciones", declaró el presidente argentino. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte del público.

También asistieron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y su par paraguayo, Santiago Peña, fue el anfitrión mientras que por la UE firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.

Pese a estar presentes los jefes de Estado, la firma iba a ser hecha por los cancilleres del Mercosur: Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por la UE, la firma recae en el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

Lula se excusó de ir a Asunción al decir que no estaba previsto que los presidentes asistieran a la firma. En el marco de las tensiones que tiene con Milei, aprovechó que tenía un encuentro previamente pactado en Río de Janeiro con Costa y Von der Leyen para no tener que cruzarse con el argentino y capitalizar con un acto separado los esfuerzos que hizo en los últimos meses para que saliera este tratado, evaluó la prensa en Buenos Aires.

"Este acuerdo envía una señal contundente al mundo.

Refleja una decisión clara y deliberada. Priorizamos el comercio justo por encima de los aranceles, optamos por una colaboración productiva y a largo plazo y, sobre todo, pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y empresas", Von der Leyen.

"Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PIB mundial, con oportunidades incalculables para nuestros 700 millones de ciudadanos", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea remarcó que este acuerdo "eliminará los aranceles aduaneros y otras barreras comerciales, y abrirá la contratación pública. Proporcionará un marco regulatorio claro para fomentar la inversión y los flujos comerciales". "Esto beneficiará enormemente a las empresas de ambas partes, incluidas las 30.000 pymes europeas que ya exportan a esta vasta región. El aumento de las exportaciones creará empleo, tanto aquí como en Europa", amplió Von der Leyen.

También me gustaría destacar cómo este acuerdo respaldará nuestras ambiciones de proteger la naturaleza y el clima. Hay un capítulo importante sobre comercio y desarrollo sostenible. Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa tendrá un mejor acceso a las materias primas que necesitamos para nuestra transición, y las inversiones europeas apoyarán a los países del Mercosur en la suya. Así es como debe ser el comercio. Los socios con fortalezas complementarias se apoyan mutuamente. Nuestros ciudadanos pueden tener la seguridad de que nos preocupamos por los intereses de sus hijos y nietos.

"La importancia de este acuerdo va más allá de las cifras.

Enviamos un mensaje sobre la esencia del libre comercio, el multilateralismo y el derecho internacional como fundamento de las relaciones entre regiones, más que como arma geopolítica", afirmó Costa, durante la ceremonia de firma del acuerdo.

"Puede que llegue tarde, pero llega en el momento oportuno: no queremos crear esferas de influencia, sino zonas de prosperidad compartida. No queremos dominar ni imponer, sino fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y nuestras empresas", añadió. "Mientras algunos construyen barreras, nosotros construimos puentes", sostuvo Costa.

Esta "es una prueba de la fuerza del mundo democrático y multilateral", afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y recalcó que se están "lanzando las bases de una relación duradera orientada al bienestar de más de 700 millones de personas" "En un mundo marcado por la incertidumbre y tensiones, este acuerdo envía un mensaje claro al mundo (...) Democracia, Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente, que están reflejados en el acuerdo que firmamos hoy", sentenció.

También llegaron a Asunción, que amaneció nublada y calurosa, los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

La sede del Banco Central de Paraguay fue sede para la firma, en el mismo teatro en el que, el 26 de marzo de 1991, se firmara el tratado de Asunción, que dio inicio al Mercosur.

Allí, entonces, firmó por Argentina el presidente Carlos Menem, admirado por Milei. (ANSA).