Mercosur: si la Eurocámara rechaza el pacto, el Mercosur se paralizaría

"Es el resultado de una generación", declaró radiante la líder europea en Río de Janeiro, convencida de que la esperada firma en Paraguay será solo "el primer paso" porque "lo mejor está por venir".

La nueva alianza, dentro de la estrategia a largo plazo de Bruselas, es un activo clave para diversificar el comercio e intentar protegerlo del hacha de Donald Trump, quien ha vuelto a blandir la amenaza de los aranceles y está dispuesto a abatir a cualquiera que no se alinee con su ofensiva sobre Groenlandia. Y es precisamente al magnate, sin nombrarlo, a quien la presidenta de la Comisión Europea quiso transmitir su mensaje: el comercio global, enfatizó, "no es un juego de suma cero".

En Asunción, la capital paraguaya que albergará la ceremonia euro-sudamericana, Von der Leyen estará acompañada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien se vio obligado a ausentarse de la reunión brasileña debido a un retraso en su vuelo. Juntos, estrecharán la mano de sus socios del Mercosur para sellar una transición que, en palabras del líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, "hará historia al crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo".

"Más comercio y más inversión significan más oportunidades, tanto para Europa como para el Mercosur", reiteró la ahora expresidenta rotatoria del bloque sudamericano, resumiendo la estrategia de la región: abrir nuevos mercados, desde Canadá y México hasta Vietnam, Japón y China, también para amortiguar los embates de Washington.

Sin embargo, la imagen de la celebración está destinada a ser efímera. Con la transferencia de poderes, el regreso de la presidenta a Europa estará marcado por un cambio abrupto de escenario.

El martes, viajará a Davos para el Foro Económico Mundial.

Inmediatamente después, en Estrasburgo no la esperará una alfombra roja, sino tractores, listos para bloquear la ciudad el 20 de enero para protestar contra el acuerdo y lo que Coldiretti -la asociación de productores- llama "las locuras de Von der Leyen y su círculo íntimo de tecnócratas".

Este frente promete resonar con el caldeado clima político en el Parlamento Europeo: el miércoles 21, el pleno votará sobre la solicitud de recurso contra el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que el jueves 22 se espera la votación sobre la moción de censura contra todo el colegio de comisarios de la UE, presentada por 104 eurodiputados, encabezados por los Patriotas.

Entre las delegaciones italianas, solo la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas apoyarán la moción de censura, pero Von der Leyen no será quien cruce el umbral de la Cámara: el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, se dirigirá a los eurodiputados antes de la votación.

La votación más delicada, sin embargo, tendrá lugar el miércoles. Si se rechaza la solicitud de remisión al Tribunal de Justicia, el proceso podrá proseguir según el calendario previsto, con el objetivo de votar entre abril y mayo —tras la aprobación prevista en febrero de las medidas de salvaguardia para los agricultores ya aprobadas por los Veintisiete— y obtener una posible luz verde para finales de año.

De lo contrario, todo quedaría paralizado a la espera del veredicto de los jueces luxemburgueses. Otros 18 a 24 meses de incertidumbre, tras más de un cuarto de siglo de negociaciones.

