Mercosur: Tractores invaden Madrid, contra acuerdo Mercosur-UE

Unos 2.500 agricultores, según el gobierno, 8.000 según los sindicatos convocantes, junto con cerca de 400 tractores llegaron en cinco columnas procedentes de toda España a la capital para manifestarse en contra del acuerdo y de los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC)

El centro de Madrid se inundó de tractores que desfilaron por las calles entre un dispositivo de cerca de 2.000 agentes

Esta es la mayor de las manifestaciones que en distintos puntos del país han tenido lugar desde principios del año en contra del acuerdo convocadas por la Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes

"Nos jugamos mucho y ­ojito! hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", dijo el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés

Las salvaguardas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo "no se van a cumplir" y supondrán "una ruina total" para sectores como los cítricos, consideró por su parte el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera

Los manifestantes, que lucieron vestimentas negras en señal de "duelo", exhibieron dos ataúdes para simbolizar "la muerte del campo"

A la misma hora, en el Congreso de los Diputados, Sánchez defendió el acuerdo frente a la "ley de la selva que trata de imponer unilateralmente Donald Trump", dijo

El premier instó a los agricultores españoles a confiar en este acuerdo, que calificó de "extraordinaria noticia" para Europa y para España

Esto es así, prosiguió, porque se está creando "un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden que desgraciadamente, de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros"

Añadió que "afortunadamente hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la UE" y abogó por hacerlo en un momento en que Estados Unidos rompe "unilateralmente acuerdos comerciales"

Sánchez dijo ser consciente de las preocupaciones que pueden tener los agricultores por la entrada de productos del Mercosur en la UE, pero destacó las cláusulas de salvaguarda aprobadas por el Parlamento Europeo que permitirán suspender la entrada de esos productos "si se considera que pueda dañar de algún modo" a los productos europeos

Los sectores más desfavorecidos en España por la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur y la UE son el vacuno de carne, el sector avícola, el azúcar, los cítricos, el arroz, la miel y los cereales. (ANSA)