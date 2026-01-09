Mercosur-UE: La UE aprueba la firma del acuerdo

Pese a las masivas protestas de sectores agrícolas de varios países, y la resistencia de Francia, el voto de este viernes permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajar a Paraguay firmar el tratado con el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El apoyo de Italia fue decisivo para alcanzar la mayoría calificada necesaria, mientras que Francia votó en contra y anunció que seguirá dando la batalla en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados abordarán la ratificación del acuerdo en las próximas semanas. La votación podría ser ajustada en el hemiciclo, donde pesarán las consideraciones nacionales.

Negociado desde 1999, el acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la Unión Europea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Para sus detractores, el tratado sacudirá a la agricultura europea con la entrada de productos más baratos y no siempre respetuosos de las normas ambientales de la UE, debido a controles insuficientes. Para sus defensores, como Alemania y España, permitirá reactivar una economía europea debilitada, presionada por la competencia china y los aranceles de Estados Unidos.

Al eliminar gran parte de los derechos aduaneros, el acuerdo favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y quesos. En sentido inverso, facilita el ingreso a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, con cuotas de productos libres de aranceles que alarman a los sectores involucrados.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca dio un argumento adicional a los partidarios del acuerdo. La Comisión Europea insiste en que la UE debe diversificar sus socios comerciales.

Con la esperanza de apaciguar a los agricultores, Bruselas multiplicó las concesiones en los últimos meses, entre ellas mayores garantías para proteger productos sensibles y un gesto presupuestario en la futura Política Agrícola Común (PAC).

Sin embargo, la protesta rural volvió a intensificarse.

"Hay mucho malestar. Los agricultores belgas cortaron accesos a Bruselas y en Grecia se multiplicaron los bloqueos de rutas.

En Francia, los tractores se concentraron en París jueves y viernes para denunciar tanto el acuerdo con el Mercosur como el precio de los fertilizantes y la gestión gubernamental de la epidemia de dermatitis nodular contagiosa en bovinos.

También en España agricultores y ganadores protestaron en las calles, con bloqueos que interrumpieron las carreteras en la frontera con Francia, en particular en Cataluña.

La Fnsea, principal sindicato agrícola francés, convocó a una gran manifestación frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero.

Atrapado en la inestabilidad política, Emmanuel Macron mostró vacilaciones sobre el tratado con el Mercosur, "inaceptable en su estado actual". Pero la presión política fue demasiado fuerte, con la amenaza de la derecha de derribar al gobierno de Sébastien Lecornu si apoyaba el acuerdo.

Francia, el principal productor agrícola de la UE, quedó aislada al calificar el acuerdo de "espantoso", mientras que Italia puede jactarse de una "táctica bastante hábil que le permite a (Giorgia) Meloni decir 'yo decido'", estimó una fuente diplomática de París.

"La historia no está terminada", remarcó el gobierno francés, a la espera de la votación del Parlamento Europeo.

Alrededor de 150 eurodiputados (de un total de 720) ya advirtieron que recurrirán a la Justicia para intentar frenar la aplicación del acuerdo. (ANSA).