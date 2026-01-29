Mercosur-UE: Paraguay inicia la ratificación de acuerdo y pretende liderar el camino

Con esta acción, Asunción se perfila como el primer país del bloque sudamericano en dar su aprobación al tratado, según informan los medios locales.

El acuerdo, firmado el pasado 17 de enero en la capital paraguaya tras 26 años de negociaciones, fue entregado al presidente de la comisión, el senador Colym Soroka, durante un encuentro en el que el gobierno expuso a representantes de la industria los beneficios económicos potenciales del tratado.

Aunque el Parlamento paraguayo se encuentra en receso hasta el 1 de marzo, la Comisión sigue operativa para asuntos urgentes.

Esta iniciativa de Asunción se produce en medio de una carrera regional que también involucra a Uruguay y Argentina.

Sin embargo, el camino en Europa se presenta más incierto, ya que la semana pasada un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bloqueó temporalmente la aprobación por parte del Parlamento europeo (ANSA).