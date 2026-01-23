Mercosur: UE sigue adelante con Mercosur, Roma y Berlín piden entrada en vigencia

De hecho, el miércoles pasado el Parlamento Europeo votó (por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) recurrir el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE para verificar su legalidad en relación con los tratados del bloque

La iniciativa fue votada apenas cuatro días antes; los países del Mercosur habían firmado el acuerdo histórico con la UE

"Italia considera que el acuerdo es equilibrado y capaz de permitir al Mercosur aprovechar todos sus aspectos positivos", reiteró la primera ministra Giorgia Meloni en Roma, donde también afirmó el papel de su gobierno para hacerlo aceptable para el sector agrícola

Junto con ella, en la cumbre intergubernamental ítalo-alemana, el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su pesar por la decisión del Parlamento Europeo de congelar el proceso de ratificación a la espera del fallo del tribunal de Luxemburgo

"La legitimidad de este acuerdo está fuera de toda duda", aseguró el alemán

Así, Roma y Berlín "comparten los mismos intereses en el acuerdo con el Mercosur, que espero entre en vigor lo antes posible", consideró, por su lado, el ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso

En tanto, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, varios países de la UE desean que el acuerdo comercial con Mercosur se implemente cuanto antes

Mientras, el acuerdo entre Italia y Alemania cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ayer, al término de la Cumbre extraordinaria de la UE, reiteró la urgencia de implementar, aunque sea provisionalmente, el tratado, fruto de negociaciones que duraron más de un cuarto de siglo

Sin embargo, Francia ratificó su posición y calificó de "violación democrática" la idea de eludir la votación del Parlamento Europeo

La Comisión puede proceder formalmente sin aprobación externa e implementar provisionalmente el acuerdo, ya que, al autorizarla a firmarlo con el bloque sudamericano, los gobiernos ya allanaron el camino para su aplicación provisional

Sin embargo, la implementación temporal requiere la ratificación de al menos uno de los cuatro países del bloque sudamericano, que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay

A la espera de ver los próximos pasos, Bruselas continúa ampliando su red de acuerdos comerciales

El martes, Von der Leyen y Antonio Costa viajarán a Nueva Delhi para concretar un acuerdo de gran alcance con India tras 20 años de negociaciones

Este tratado abarcará desde la sostenibilidad, la tecnología y la innovación, hasta la seguridad y la defensa

Sin embargo, según varias fuentes, el acuerdo podría no incluir la agricultura en esta ocasión, tema que causó fuertes críticas en los últimos meses, con el objetivo de evitar una nueva "crisis del Mercosur"

Por ahora, no obstante, no hubo confirmación oficial desde Berlaymont; sólo trascendió la garantía de que los detalles del acuerdo "aún se están negociando" (ANSA)