Mercosur: un aplauso generalizado desde Sudamérica por lo decidido en Bruselas

"Un día histórico para el multilateralismo". Así lo declaró el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la aprobación. "Tras 25 años de negociaciones, se ha aprobado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo. La decisión, apoyada por la parte europea, une a dos bloques que, en conjunto, suman 718 millones de personas y un PIB de US$ 22,4 billones", enfatizó Lula en un comunicado.

Según el presidente brasileño, "en un contexto internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo demuestra el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, en beneficio de ambos bloques".

"Esta es una victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques", concluyó el comunicado.

A su vez, el Gobierno de Javier Milei celebró la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur, a través del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, quien aseguró que "todos ganamos".

El jefe de la diplomacia argentina pronosticó que el pacto con Europa generará "más comercio, más inversión y más empleo".

Anunció además que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay. "La Argentina y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial", destacó Quirno en sus redes sociales. El acuerdo, según recordó el canciller argentino, "lleva más de 30 años de negociaciones, con muchas idas y venidas. De hecho, en los últimos días un socio importante de la Unión Europea, como Francia, anunció que sigue en contra. Lo mismo hizo Irlanda".

En diciembre pasado, en la cumbre de presidente del Mercosur en Brasil Milei fustigó al bloque y sostuvo que no cumplió sus objetivos fundacionales. "Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió", expresó el presidente argentino. Luego enumeró: "No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo".

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó este viernes que es "extraordinario, fabuloso" el escenario que se le abre a su país a raíz del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya firma se confirmó esta jornada.

"La negociación política terminó hace un año cuando Von der Leyen vino a Montevideo a decir que esto estaba ratificado, el 6 de diciembre de 2024; después de allí fue todo un proceso interno entre los europeos", explicó. Según dijo en una entrevista con el Canal 10 que reproduce el diario El País de Montevideo, habrá "dos tipos de acuerdo". El primero será provisorio, que tendrá vigencia "desde que los parlamentos del Mercosur comiencen a ratificarlo".

Lubetkin explicó que en sus comparecencias en el Palacio Legislativo "los parlamentarios uruguayos tomaron el compromiso de ser los primeros en votarlo", y añadió: "Ojalá sea Uruguay el primero que active los mecanismos provisorios". Luego llegará el tiempo del acuerdo definitivo, que debe tener el aval del Parlamento Europeo, "por lo tanto, demorará su buen tiempo", advirtió el canciller.

Asimismo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también celebró la aprobación de la UE y dijo que "este es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, en la historia de la humanidad" y que representa "una gran oportunidad" para su país.

"Nunca antes se había acordado algo así. Creo que para Paraguay es una enorme oportunidad, nosotros lo hemos defendido", manifestó durante un evento de entrega de kits escolares, según lo refleja el diario ABC online. (ANSA).