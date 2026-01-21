Mercosur: Uruguay, freno del Parlamento Europeo al Mercosur es solo un "revés"

En una conferencia de prensa celebrada en el marco del Foro Económico de Davos, Lubetkin anunció que intentaría contactar con funcionarios de la Comisión Europea en Suiza "para aclarar las implicaciones de esta decisión", aunque expresó su confianza en que el Tribunal de la UE "finalmente ratificará lo firmado el sábado".

El ministro uruguayo también se mostró optimista sobre el plazo de la justicia europea, citando casos similares como los tratados con Canadá y Singapur.

Lubetkin especificó entonces que, a nivel local, Uruguay está a la espera de la llegada de la documentación certificada por Paraguay —que actualmente preside el Mercosur— para presentar el texto a su Parlamento e iniciar el debate sobre la ratificación del acuerdo. (ANSA).