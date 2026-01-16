Mercosur: Von der Leyen, "el Mercosur es el resultado de una generación"

"Hoy es un día verdaderamente especial. Entre nuestras regiones y nuestros pueblos, lo mejor está por venir", enfatizó, en vísperas de la ceremonia de firma del acuerdo en Paraguay -prevista para este sábado-, y añadió que "la firma de mañana será solo un primer paso".

El acuerdo interoceánico " es positivo para Brasil, positivo para el Mercosur, positivo para Europa y, sobre todo, muy positivo para el mundo democrático y el multilateralismo.

Fortalece las cadenas de valor estratégicas de la transición energética y digital y trasciende la dimensión económica", desgranó, a su turno, Lula.

"La UE y el Mercosur comparten valores como el respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Felicitaciones a los países de la Unión Europea, felicitaciones a los países del Mercosur y felicitaciones, Ursula!", declaró el presidente brasileño, al recibir a la presidenta de la Comisión Europea.

"Mañana, el Mercosur y la Unión Europea harán historia al crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: más comercio e inversión significan más oportunidades a ambos lados del Atlántico. Seguiremos trabajando para abrir más mercados al Mercosur, en particular con Canadá, México, Vietnam, Japón y China", subrayó el líder progresista sudamericano.

"El acuerdo UE-Mercosur transmite un mensaje contundente.

Dice: bienvenidos al mayor mercado y a la mayor zona de libre comercio del planeta. Esta es la fuerza de la colaboración y la apertura, de la amistad y el entendimiento entre pueblos y regiones separados por océanos", enfatizó Von der Leyen.

"Los próximos capítulos aún están por escribirse", señaló.

"Todo esto solo será un éxito rotundo cuando las personas y las empresas puedan realmente percibir los beneficios de nuestro acuerdo. Y esto debe suceder rápidamente. Cuando eso suceda, será una historia de éxito escrita por 700 millones de personas", apuntó.

"El comercio internacional no es un juego de suma cero: todos pueden y deben beneficiarse de él. Queremos un mundo que funcione con confianza y trabajo en equipo. Esta es la ambición de Europa", delineó Von der Leyen, en la conferencia, junto a Lula da Silva.

"Usted es un líder profundamente comprometido con los valores que apreciamos", le dijo al líder brasileño, que no estará mañana presente en la firma del pacto. "La democracia, un orden internacional basado en normas y el respeto por nuestro planeta, nuestras comunidades y otras naciones. Este es el liderazgo que el mundo necesita hoy", enfatizó la líder europea.

La UE y Brasil están avanzando hacia un acuerdo político muy importante sobre materias primas críticas, declaró la presidenta de la Comisión Europea. El acuerdo con Brasil prevé la cooperación en proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y tierras raras, cruciales para nuestra transición digital y limpia, explicó Von der Leyen, y enfatizó "la importancia de la independencia estratégica en un mundo donde los minerales tienden a convertirse en una herramienta de coerción".

La oferta de la UE siempre será diferente a la de sus competidores, dijo luego. "Siempre mantendremos los más altos estándares de transparencia y respeto por el medio ambiente, y nos aseguraremos de que las comunidades locales sean las principales beneficiarias del valor creado", remarcó Von der Leyen. (ANSA).