Mercosur: Von der Leyen juega fuerte a favor del Mercosur

Sin embargo, este impasse podría encontrar una salida en los próximos meses: fortalecida por la cuarta moción de censura rechazada, Ursula von der Leyen está decidida a impulsar la aplicación provisional de un acuerdo que el Parlamento Europeo, sin embargo, está decidido a ralentizar

La legitimidad del pacto firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, será examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el riesgo de prolongar el proceso de ratificación del Parlamento Europeo durante meses, o incluso años. En Bruselas, sin embargo, cobra fuerza la idea de continuar con la aplicación temporal del acuerdo a la espera del fallo de los jueces luxemburgueses

"Cuando los Estados miembros aprobaron la firma del acuerdo con Mercosur, también aprobaron su aplicación provisional", explicaron fuentes de la UE en vísperas de una cumbre de emergencia de la UE convocada en respuesta a las amenazas de Donald Trump, en la que el acuerdo con el mercado sudamericano, que abastece a más de 700 millones de consumidores, podría estar en la agenda

Esta iniciativa de aplicación provisional, relanzada ayer por el canciller alemán Friedrich Merz, ha recibido el apoyo de la mayoría de las capitales europeas, pero el gobierno francés, a través de su portavoz Maud Brégeon, ha adoptado una postura firme, calificándola de "violación democrática". Con la promesa de consultar a gobiernos y eurodiputados, Ursula von der Leyen está decidida a seguir adelante

La Cámara de Estrasburgo rechazó una nueva moción de censura —la cuarta en tan solo seis meses— presentada específicamente en el acuerdo firmado con los cuatro países latinoamericanos. La iniciativa, impulsada por el grupo Patriotas por Europa —que reúne a la Liga, el Fidesz de Viktor Orbán y la Agrupación Nacional liderada por Jordan Bardella y Marine Le Pen— fue rechazada por 390 votos en contra, 165 a favor y 10 abstenciones, incluidas las del Movimiento Cinco Estrellas de Italia

En Bruselas, el temor no es tanto que el acuerdo sea rechazado por los jueces luxemburgueses, sino más bien que prolongue aún más las negociaciones que ya duran más de veinticinco años. Incluso una aplicación provisional requeriría al menos un par de meses y la ratificación de al menos uno de los cuatro países del bloque sudamericano, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay

Aunque con plazos variables, los gobiernos del Mercosur ya han manifestado su intención de proceder a una rápida ratificación del acuerdo, presionando al continente para que tome una decisión a su debido tiempo

Un acuerdo que, según el presidente de Confindustria (cámara de industriales italianos), Emanuele Orsini, abriría "nuevos mercados", pero que "lo estamos destruyendo". "Gracias a este tratado, podemos traer a casa 14.000 millones de euros", declaró en una entrevista con La Stampa. "Es un acuerdo que solo trae ventajas, especialmente en estos tiempos difíciles", enfatizó Orsini. (ANSA)