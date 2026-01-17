Mercosur: Von der Leyen, un acuerdo con la UE para cooperación y una señal para el mundo

De hecho, para Von der Leyen, el pacto "refleja una decisión clara y deliberada. Preferimos el comercio justo a los aranceles, optamos por una colaboración productiva y a largo plazo y, sobre todo, pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y empresas", declaró Von der Leyen en Paraguay.

En ese sentido, sostuvo que se está creando "la mayor zona de libre comercio del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PBI mundial, con oportunidades incalculables para nuestros 700 millones de ciudadanos".

"Este acuerdo eliminará los aranceles aduaneros y otras barreras comerciales, y abrirá la contratación pública.

Proporcionará un marco regulatorio claro para fomentar la inversión y los flujos comerciales. Esto beneficiará enormemente a las empresas de ambas partes, incluidas las 30.000 pymes europeas que ya exportan a esta vasta región. El aumento de las exportaciones creará empleo, tanto aquí como en Europa", prosiguió la funcionaria.

"También quisiera destacar cómo este acuerdo respaldará nuestras ambiciones de proteger la naturaleza y el clima. Hay un capítulo importante sobre comercio y desarrollo sostenible. Nos comprometemos a apoyarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática", sostuvo.

"Europa tendrá un mejor acceso a las materias primas que necesitamos para nuestra transición, y las inversiones europeas apoyarán a los países del Mercosur en su transición. Así es como debe ser el comercio. Los socios con fortalezas complementarias se apoyan mutuamente".

"Nuestros ciudadanos pueden estar seguros de que nos preocupamos por los intereses de sus hijos y nietos", completó Von der Leyen. (ANSA).