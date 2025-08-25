Mercosur y Canadá reanudarán las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, según Brasil

BRASILIA, 25 ago (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo el lunes que Canadá y el bloque sudamericano Mercosur reanudarán las negociaciones para un acuerdo de libre comercio.

Tras una reunión con el ministro canadiense de Comercio, Maninder Sidhu, en Brasilia, Vieira dijo a periodistas que las partes decidieron retomar las negociaciones, con una reunión ya fijada para octubre.

Brasil ejerce actualmente la presidencia rotativa del Mercosur, bloque del que también forman parte Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que Bolivia está en proceso de convertirse en miembro de pleno derecho. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia; edición en español de Javier López de Lérida)