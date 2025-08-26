Mercosur y Canadá retomarán en octubre las negociaciones para cerrar un acuerdo de libre comercio

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los países pertenecientes al bloque de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) han confirmado que retomarán las conversaciones para firmar un acuerdo de libre comercio con Canadá en un contexto marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos a ambas partes.

"Hemos decidido que nuestros principales funcionarios comerciales retomen el trabajo técnico con una reunión de negociadores del Mercosur y Canadá programada para octubre", avanzó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en una rueda posterior al encuentro con su homólogo canadiense, Maninder Sidhu, en calidad de representante del Mercosur por ostentar Brasil la presidencia rotatoria hasta diciembre de este año.

Dichas negociaciones se reanudaron el pasado mes de julio durante la reunión del G7 celebrada en Canadá, según explicó Vieira en declaraciones ofrecidas a la prensa y recogidas por el medio local 'Correio Braziliense'.

Tanto Brasil como Canadá son dos de los países más afectados por las medidas arancelarias aplicadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En concreto, los productos brasileños, salvo ciertas excepciones, enfrentan una tasa del 50% mientras que los canadienses sufren un arancel del 35% cuando traspasan la frontera de Estados Unidos.