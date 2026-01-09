Mercosur y UE firmarán acuerdo "equilibrado", dice canciller paraguayo

El Mercosur y la Unión Europea firmarán el 17 de enero en Asunción un acuerdo comercial "equilibrado, donde la insatisfacción de las dos partes ha sido una realidad a lo largo de las negociaciones", dijo el viernes el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez.

"Se trata de uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta, pues está vinculando a más de 700 millones de habitantes, dos espacios preponderantes de la economía global, donde sustentamos juntos el 25% del PIB global, una transacción de más de US$ 100.000 millones anuales", dijo Ramírez a periodistas en videoconferencia.

Paraguay dirige por este semestre la presidencia pro tempore del Mercosur, por lo que su capital será la sede del encuentro.

El anuncio de la firma se dio poco después de que los países de la Unión Europea aprobaran en Bruselas el acuerdo, que se negocia desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, miembros fundadores del bloque sudamericano.

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron una mayoría cualificada, pese a la oposición de países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría, que temen el impacto de una llegada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.