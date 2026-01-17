Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo comercial en capital paraguaya

ASUNCIÓN, 17 ene (Reuters) - El Mercosur y la Unión Europea firmaron el sábado en Asunción un acuerdo comercial histórico al que llegaron tras más de 25 años de negociaciones y que generó recelos en ambos bloques pero es considerado clave para atenuar el impacto del proteccionismo estadounidense sobre las economías de sus países.

Al evento asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de los mandatarios de Bolivia -en proceso de adhesión al Mercosur- y Panamá, que participó como invitado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistió y fue representado por su canciller.

"Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo (...) este acuerdo envía un mensaje muy claro al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Preferimos el comercio justo a los aranceles", dijo Von der Leyen. "Preferimos una asociación productiva y a largo plazo al aislamiento", agregó.

El acuerdo, que reducirá los aranceles con el objetivo de aumentar el comercio entre ambas regiones, obtuvo la semana pasada luz verde de una mayoría de países europeos, en medio de críticas de grupos de agricultores y ambientalistas que temen una avalancha de importaciones baratas sudamericanas y una mayor deforestación.

Pese a que funcionarios de naciones del Mercosur han dicho que no están del todo satisfechos con las regulaciones contempladas en el pacto, coincidieron en que se traducirá en beneficios reales para sus ciudadanos y empresas.

"Hemos perdido mucho tiempo para llegar aquí y pudimos haber alcanzado un acuerdo aún más provechoso, pudimos haber hecho más", dijo el anfitrión del encuentro, Santiago Peña, en su discurso, en el que destacó el liderazgo de Lula y de Von der Leyen para cerrar el pacto.

El mandatario argentino, Javier Milei, dijo que el acuerdo era el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación porque permitirá una inserción internacional más "abierta, previsible y dinámica", aunque resaltó como fundamental que en la etapa de implementación se preserve "el espíritu de lo negociado".

El comercio entre ambos bloques, que abarca un mercado de 700 millones de personas, alcanzó un valor de 111.000 millones de euros en 2024. Mientras las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, las de Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pasta de celulosa y papel.

El acuerdo debe ser ratificado por el parlamento europeo y por los congresos de los países del Mercosur, donde no tendría mayores dificultades para avanzar. Milei dijo que enviará el proyecto al Congreso la próxima semana. (Reporte de Daniela Desantis, editado por Javier Leira y Raúl Cortés Fernández)