Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo comercial en la capital paraguaya

ASUNCIÓN, 17 ene (Reuters) - El Mercosur y la Unión Europea firmaron⁠ el sábado⁠ en la capital paraguaya un acuerdo de asociación para crear el mayor⁠ bloque comercial‌ del​ mundo al que llegaron tras más de​ 25 años de negociaciones.

"Estamos creando la‌ mayor zona de libre‌ comercio del mundo (...)​ este acuerdo envía un mensaje muy claro al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Preferimos el comercio justo a los aranceles", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,⁠ antes de la firma.

"Preferimos una asociación productiva y​ a largo plazo al aislamiento. Y, sobre todo, pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y nuestras empresas", agregó.

Al evento asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, además⁠ de los mandatarios de Bolivia -en proceso de adhesión al​ Mercosur- y Panamá, que participó como invitado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da‍ Silva, estuvo representado por su canciller.

El acuerdo, que ha sido muy controvertido en Europa, debe ahora obtener el consentimiento del Parlamento Europeo. También debe ser ratificado​ por los congresos de los países miembros del Mercosur, lo que se espera que sea un proceso más‍ sencillo. (Editado en español por Daniela Desantis)