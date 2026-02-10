Mercuria se acerca a la compra de activos argentinos de Raizen por más de US$1.000 millones: fuentes

Por Luciana Magalhaes y Oliver Griffin

10 feb - La empresa suiza de energía y materias primas Mercuria Energy Group ha avanzado en su oferta para adquirir una refinería y cientos de gasolineras en Argentina al problemático productor brasileño de azúcar y etanol Raizen, según dos fuentes familiarizadas con el tema.

Una de ellas afirmó que el acuerdo podría cerrarse pronto, aunque sigue existiendo el riesgo de que no se complete.

Una segunda fuente señaló que la firma aún podría tardar unas semanas, y añadió que es probable que la transacción supere los 1.000 millones de dólares, aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo vinculante.

Una de las dos personas afirmó que el conglomerado mundial de energía y materias primas Vitol Group también había intentado anteriormente adquirir los activos de Raizen en Argentina, pero las negociaciones con Mercuria siguieron adelante.

Mercuria, Vitol y Raizen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Raizen, una empresa conjunta entre el conglomerado brasileño Cosan y la petrolera Shell, que cotiza en la bolsa de Londres, ha registrado una serie de fuertes pérdidas netas trimestrales y ha acumulado altos niveles de deuda.

La creciente presión financiera ha provocado una venta masiva de sus bonos y ha llevado a dos importantes agencias de calificación crediticia a rebajar la nota de la empresa a principios de esta semana.

Fitch rebajó la calificación crediticia de Raizen primero a 'B' y, más tarde ese mismo día, a 'CCC', mientras que S&P Global Ratings redujo la calificación de Raizen a 'CCC+'.

A última hora del lunes, Raizen confirmó que ha contratado a los grupos de abogados Pinheiro Neto y Cleary Gottlieb como asesores legales y a Rothschild como asesor financiero. (Reporte de Luciana Magalhaes y Oliver Griffin; Traducido por Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)