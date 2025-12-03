Merino mantiene al Arsenal a la cabeza de la Premier League

Con otro gol de cabeza del español Mikel Merino, el Arsenal se impuso este miércoles 2-0 al Brentford, en la 14ª jornada de Premier League, y devolvió a cinco puntos el colchón de los Gunners sobre el Manchester City.

Cuando apenas habían transcurrido 10 minutos, el centrocampista internacional español cabeceó con potencia un centro al área de Ben White (11'), suficiente para que los tres puntos se quedaran en el Emirates Stadium. En el tiempo añadido, el inglés Bukayo Saka (90+1') redondeó la victoria.

Según destacó el portal especializado en estadísticas Opta, desde el inicio de la pasada temporada de Premier League ningún futbolista ha anotado tantos goles de cabeza como Mikel Merino.

De los 14 tantos que lleva desde el inicio del curso 2024-2025, ocho de ellos han sido de cabeza.

Esta vertiente más ofensiva del exjugador de la Real Sociedad fue impulsada la pasada temporada, cuando las lesiones que asolaron el ataque del Arsenal llevaron al entrenador Mikel Arteta a poner a Merino como referencia del ataque.

Con 33 puntos, el Arsenal recupera el colchón de cinco unidades sobre el Manchester City, que se había acercado a solo dos el martes, tras la victoria 5-4 contra el Fulham.

bur-dam/iga