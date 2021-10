Merkel y Bennett discrepan sobre Irán y los palestinos

JERUSALÉN (AP) — La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, recibió una cálida bienvenida el domingo en su última visita oficial a Israel, aunque no tardaron en surgir diferencias entre los dos aliados sobre cuestiones clave como el programa nuclear iraní y la formación de un estado palestino.

Merkel dijo que Alemania sigue comprometida con reavivar el acuerdo nuclear internacional con Irán, algo a lo que Israel se opone. También dijo que Alemania cree que una solución de dos estados sigue siendo la mejor forma de poner fin a las décadas de conflicto con los palestinos.

“Personalmente, creo que en este momento, incluso aunque en este punto parezca casi imposible, la idea de una solución de dos estados no debe retirarse de la mesa, no debe sepultarse (...) y que los palestinos deberían poder vivir de forma segura en un estado”, dijo Merkel en una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. La canciller añadió que la construcción de asentamientos israelíes en territorios ocupados reclamados por los palestinos no ayudaba.

Bennett, exlíder de asentamientos y que se opone a la formación de un estado palestino, no tardó en responder.

“De acuerdo con nuestra experiencia, el significado de un estado palestino significa que muy probablemente se establecería un estado terrorista, a unos siete minutos de mi casa y de casi cualquier punto de Israel”, dijo.

El mandatario, que se describió a sí mismo como un “hombre pragmático”, indicó que estaba preparado para tomar medidas sobre el terreno para mejorar las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Fue una de las pocas discrepancias entre los dos aliados en la visita de dos días de Merkel, un viaje de dos días al final de un mandato de 16 años caracterizado por un apoyo casi constante a Israel.

En todas partes fue recibida como “auténtica amiga” de Israel. Ella reiteró el compromiso de Alemania con la seguridad de Israel y dijo confiar en que el próximo gobierno alemán, que se determinará en largas negociaciones de coalición tras las inconcluyentes elecciones del mes pasado, tomará una postura similar.

“Soy optimista de que cualquier gobierno alemán, incluido el que siga al mío, se sentirá comprometido con la seguridad israelí, y creo que cualquier sucesor que se convierta en canciller alemán lo verá de esa manera”, dijo.

Se esperaba que buena parte de las conversaciones durante la visita se centraran en el programa nuclear iraní. Aunque los dos mandatarios prometieron impedir que Irán desarrolle armas nucleares, defendieron estrategias diferentes para conseguirlo.

Alemania era un socio clave del acuerdo internacional de 2015 con Irán. El pacto se desmoronó después de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el apoyo de Israel, se retirase del acuerdo en 2018. El gobierno de Biden ha intentado reactivar el acuerdo pese a las objeciones israelíes.

“Nunca consideré que (el acuerdo) fuera ideal, pero es mejor que no tener acuerdo”, dijo Merkel. La canciller dijo que la situación es “muy difícil", mientras Irán sigue enriqueciendo uranio. Pidió a las potencias internacionales que negociaron el acuerdo, incluidas Rusia y China, que entablen conversaciones.

Israel considera a Irán como su mayor enemigo y señala a la presencia militar iraní en la vecina Siria y a su apoyo a grupos armados hostiles en la región. También acusa a Teherán de buscar armas nucleares, algo que el país niega, y dice que una Irán con armas nucleares sería una amenaza para la existencia de Israel.

“No tiene sentido intentar contentar a los iraníes. Interpretan la conciliación como una debilidad”, dijo Bennett, que acusó a Irán de alargar las conversaciones mientras avanza en su desarrollo armamentístico. “Este es un momento crucial, y la posición de Alemania es especialmente importante”.

Se esperaba que las conversaciones sobre Irán continuaran durante todo el día. Merkel también tenía previsto hacer una parada en el monumento nacional israelí en memoria del Holocausto.