Merlier gana al esprint la tercera etapa del Giro, Pogacar sigue líder

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ganó este lunes al esprint la tercera etapa del Giro de Italia, disputada en 166 kilómetros entre Novara y Fossano, en la región del Piamonte.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), que el domingo triunfó en la segunda etapa y se colocó líder de la clasificación general, vivió una jornada de relativa calma, en la que llegó incluso a mostrarse ambicioso en los tramos finales, y conserva la 'maglia rosa'.

Después de dos primeras etapas difíciles, disputadas casi como si fueran clásicas, los corredores se dieron un respiro este lunes.

La etapa no tenía grandes dificultades y era propicia para ello. Durante dos horas, la calma solo se vio perturbada por un efímero ataque de Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), seguido del italiano Davide Ballerini (Astana), que se destacó para arañar unos puntos en la cima de la única ascensión del día, un puerto de cuarta categoría.

En el primer esprint intermedio las cosas se animaron. Se formó una escapada de 26 corredores, entre ellos muchos velocistas, que llegaron a distanciarse con un minuto y treinta segundos de margen.

Pogacar no estaba amenazado por esa escapada y el UAE se mantuvo tranquilo. Sin embargo, Polti Kometa, Movistar y Bahrain sí que decidieron impulsar la persecución.

- Líder insaciable -

La carrera se volvió loca durante unos cuarenta kilómetros.

El pelotón se rompió y se escindió en dos, dejando a un centenar de hombres en la parte trasera. Durante ese tiempo, los 26 escapados no conseguían entenderse y veían cómo su ventaja disminuía.

A 43 km para el final, su aventura terminaba y todo parecía comenzar de nuevo.

En los últimos kilómetros todo se animó especialmente. El danés Mikkel Honoré intentó un ataque, que fue contragolpeado por el propio Tadej Pogacar, el hombre que el domingo había logrado sacar 45 segundos a sus principales rivales.

Insaciable, incontrolable, incapaz de controlar su instinto ganador. Pero esta vez no pudo llevarse la etapa. Geraint Thomas, segundo en la general, saltó a su rueda y los dos afrontaron la larguísima recta final en cabeza.

Finalmente los velocistas consiguieron alcanzarles y Merlier se posicionó perfectamente para los últimos 300 metros, lo que le permitió ganar la etapa, una rueda por delante del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

"No he atacado", casi se disculpaba el nuevo 'Caníbal' del pelotón, Pogacar. "Solo seguí la rueda de Mikkel Honoré. Luego con Geraint intentamos mantenernos delante. No creí mucho en ello, pero Geraint lo intentó, me sorprendió. Yo lo intenté también, pero nos faltaban 400 metros, era muy largo para llegar", explicó.

La estrella eslovena, ganador del Tour de Francia en 2020 y 2021, aspira en este 2024 a ganar el Giro y el Tour, un 'doblete' que no logra nadie en el mismo año desde que el italiano Marco Pantani lo consiguiera en 1998.

El martes, la cuarta etapa del Giro llevará al pelotón de Acqui Terme a Andora (190 km), en un recorrido parecido al de este lunes, con una única dificultad (3ª categoría), a 90 km de la meta y con un final llano que debería de nuevo ser favorable a una llegada al esprint.

