Merz abre la puerta a que las mujeres hagan el servicio militar en Alemania

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha especulado este lunes con la posibilidad de que las mujeres hagan el nuevo servicio militar en las Fuerzas Armadas alemanas, aunque ha reconocido que sería "la cuarta opción", ya que sería necesario un cambio de la Constitución alemana.

"La Ley Básica (Constitución) dice claramente que solo los hombres pueden ser llamados a filas para el servicio militar. Si esto sigue siendo apropiado o si debe cambiarse es algo que hay que debatir a nivel político y socio-político", ha afirmado Merz durante una visita a Renania del Norte-Westfalia, según recoge la televisión pública alemana ZDF.

Para modificar la Constitución sería necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento. El dirigente conservador ha apuntado sobre la "mili" para mujeres que "puede imaginarlo", pero que sería "solo la tercera o cuarta opción".

"Vamos con el primer y el segundo paso primero y después veremos", ha indicado en referencia a la fórmula actual aprobada ya por el Gobierno, que contempla un cupo mínimo a cubrir de forma voluntaria, aunque se recurriría al servicio militar obligatorio en caso de no cubrirse las plazas necesarias.

El canciller ha explicado que su principal preocupación en estos momentos es tener los suficientes cuarteles y personal de formación para los nuevos reclutas. De hecho, el presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, ha destacado que son los estados los responsables de la construcción de los barracones.

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 27 de agosto prevé lograr 100.000 nuevos reclutas para 2030. Según el último barómetro político de ZDF, la mayoría de jóvenes de entre 18 y 38 años están claramente en contra del servicio militar obligatorio.

A nivel político, el socio de gobierno de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merz, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), ha apoyado el proyecto, pero no faltan las voces que cuestionan que la "mili" sea obligatoria si no se cubren los cupos.

Desde partidos de la oposición como La Izquierda critican tanto la fórmula actual como la posibilidad de incluir a las mujeres, "robándoles otro año de vida independiente". "No es progreso, sino un retroceso", ha afirmado la portavoz de La Izquierda, Desiree Becker, en declaraciones a RND.