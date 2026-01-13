Merz advierte sobre la influencia política en los bancos centrales y pide independencia

BENGALURU, INDIA, 13 ene (Reuters) -

El canciller ⁠alemán, Friedrich ⁠Merz, expresó el martes su preocupación por ⁠la creciente ‌influencia ​política en los bancos centrales ​de todo el mundo ‌y dijo ‌que es ​fundamental permitirles actuar con independencia.

"Desde hace algún tiempo, y no solo en los últimos días o semanas, estoy preocupado por ⁠la influencia política que ​se está ejerciendo sobre los bancos centrales de todo el mundo", dijo Merz durante un viaje a la ⁠ciudad india de Bengaluru.

"Por buenas razones, ​en Europa, incluida Alemania, siempre hemos considerado que la ‍independencia del banco central es de suma importancia. Espero que siga siendo así". (Información de Andreas ​Rinke, redacción de Miranda Murray, edición de Thomas Seythal; edición en ‍español de Paula Villalba)