Merz advierte sobre la influencia política en los bancos centrales y pide independencia
BENGALURU, INDIA, 13 ene (Reuters) -
El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó el martes su preocupación por la creciente influencia política en los bancos centrales de todo el mundo y dijo que es fundamental permitirles actuar con independencia.
"Desde hace algún tiempo, y no solo en los últimos días o semanas, estoy preocupado por la influencia política que se está ejerciendo sobre los bancos centrales de todo el mundo", dijo Merz durante un viaje a la ciudad india de Bengaluru.
"Por buenas razones, en Europa, incluida Alemania, siempre hemos considerado que la independencia del banco central es de suma importancia. Espero que siga siendo así". (Información de Andreas Rinke, redacción de Miranda Murray, edición de Thomas Seythal; edición en español de Paula Villalba)