Merz asegura que Alemania no se sumará a la iniciativa para reconocer el Estado palestino

BERLÍN, 26 ago (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró el martes que Alemania no se sumará a la iniciativa de los aliados occidentales de reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes.

Merz habló en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien dijo el mes pasado que Canadá planeaba reconocer el Estado de Palestina en la Asamblea General, tras anuncios similares de Francia y Reino Unido.

"La posición del Gobierno federal es clara, en lo que respecta al posible reconocimiento del Estado de Palestina", dijo Merz.

"Canadá lo sabe. No nos sumaremos a esta iniciativa. No vemos que se cumplan los requisitos". (Información de Sarah Marsh y Riham Alkousaa; edición de Friederike Heine; editado en español por Irene Martínez)