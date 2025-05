Merz dice que Europa "no puede sustituir" a EEUU para lograr la paz en Ucrania

Los europeos "no pueden sustituir" a Estados Unidos para obtener y garantizar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, afirmó este miércoles el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, que se reunió en París con el presidente Emmanuel Macron.

"La guerra en Ucrania no terminará si no hay todavía más compromiso político y militar de Estados Unidos, los europeos no pueden sustituirlo", dijo el nuevo canciller alemán en una conferencia de prensa conjunta.

Sobre la participación alemana en una posible fuerza de seguridad tras el conflicto que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, Merz dijo que cualquier compromiso de su país dependerá de "un acuerdo de paz" y de la participación estadounidense en el "proceso".

El nuevo canciller también pidió ratificar "rápidamente" el tratado de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, al que Francia se opone.

En diciembre, la Comisión Europea, en nombre de los 27 países de la UE, y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercosur, anunciaron la conclusión de las negociaciones para un pacto que crearía un mercado de 700 millones de personas.

Francia lidera un grupo de países europeos que se oponen a la ratificación del acuerdo por el impacto que tendría sobre el sector agrícola de ese país.

Merz y Macron también abogaron por "responder juntos a los desafíos que enfrenta Europa" dando un "nuevo comienzo" a su relación bilateral.

"Queremos que la acción se construya sistemáticamente en conjunto. Queremos responder juntos a los desafíos que enfrenta Europa", dijo el francés después de cuatro años de relaciones complicadas con el predecesor de Merz, Olaf Scholz.

El nuevo canciller siguió la tradición de los jefes de gobierno alemanes de visitar Francia en su primer desplazamiento al exterior.

El miércoles visitar a Polonia y el viernes a Bruselas.

fff-vl-ah/pc/mb