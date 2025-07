Merz dice que los aranceles de EEUU causarán "daños importantes" a la economía alemana

Los aranceles del 15% sobre las exportaciones europeas pactados entre Estados Unidos y la Unión Europea causarán "daños significativos" a la economía alemana, declaró el lunes el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

"No estoy satisfecho con este resultado, en el sentido de que no creo que sea algo bueno, pero (...) era obvio, dada la situación inicial con Estados Unidos, que no era posible obtener más", añadió a la prensa el líder de la mayor economía europea.

La víspera, Merz acogió con satisfacción el acuerdo comercial, que dijo "evita una escalada inútil en las relaciones comerciales transatlánticas".

"Este acuerdo evita un conflicto comercial que habría afectado duramente a la economía alemana", señaló.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Alemania.

Además del automóvil, pilar de la industria alemana, los sectores de la química y las máquinas dependen particularmente de las exportaciones hacia Estados Unidos.