Merz, Macron y Meloni instan a la UE a reducir la burocracia

BRUSELAS, 21 oct (Reuters) - Los líderes de 19 países de la Unión Europea instaron al bloque a "revisar, reducir y restringir" la legislación para hacer que la UE sea más competitiva económicamente, según una carta a la que tuvo acceso Reuters el martes.

La carta dirigida a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo de líderes de la UE, fue firmada por líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

"Queremos preservar la Unión Europea por lo que representa: libertad, seguridad y prosperidad. Para ello, debemos cambiar su rumbo. No solo un poco, sino sustancialmente", dice la carta, enviada antes de una cumbre de la UE en Bruselas el jueves. (Reporte de Andrew Gray, edición en español de Javier López de Lérida)