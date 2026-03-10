Merz no ve que haya planes para poner fin con rapidez a la guerra con Irán

BERLÍN, 10 mar (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó el martes la creciente preocupación en Europa por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que se está produciendo una "escalada peligrosa" sin "ningún plan conjunto" claro para ponerle fin.

Los comentarios de Merz, que se hicieron eco de las declaraciones que realizó a fines de la semana pasada, se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra podría terminar "pronto", pero también que Washington podría intensificar sus ataques si Teherán intenta bloquear el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Merz afirmó que Alemania comparte "muchos de los objetivos" de la operación estadounidense e israelí, que acabó con la vida del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, pero señaló que cada día que pasa surgen nuevas preguntas, en medio de indicios de una peligrosa escalada.

"Nos preocupa especialmente que no exista claramente un plan conjunto para poner fin a esta guerra de forma rápida y convincente", declaró Merz en una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro checo, Andrej Babis.

"No nos interesa una guerra sin fin. No nos interesa la disolución de la integridad territorial, la condición de Estado o la viabilidad económica de Irán", añadió.

El mundo necesita "un Irán estable y viable como parte de un orden regional de paz y seguridad en el que ni Israel ni otros socios se vean amenazados", afirmó.

Estas declaraciones reflejan la preocupación de Europa por el daño económico que causaría un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, así como por el temor al caos que se produciría tras el colapso de las instituciones estatales iraníes.

"Un escenario como el que hemos visto en Libia, Irak u otros países de la región también nos perjudicaría a todos", comentó. "Esto afecta a nuestra seguridad, a nuestro suministro energético y, posiblemente, también a la situación en torno a la migración".

