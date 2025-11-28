Merz pedirá a la UE que elimine la prohibición estricta de los coches de combustión para 2035

BERLÍN, 28 de noviembre (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que enviará una carta a la Comisión Europea en la que la instará a mantener abiertas las opciones tecnológicas para la industria automovilística después de la eliminación progresiva de los nuevos vehículos de combustión prevista por el bloque para 2035.

"Se trata sobre todo de lograr una buena compatibilidad entre la competitividad y las exigencias que planteamos de protección del clima", dijo Merz en una rueda de prensa sobre los resultados de la reunión de esta semana de los líderes de la coalición.

"Pediré a la Comisión que, incluso después de 2035, siga permitiendo los vehículos eléctricos de batería que también tengan motor de combustión", dijo, y añadió que también deberían permitirse los motores de combustión de alta eficiencia. (Información de Sarah Marsh y Andreas Rinke; edición de Thomas Escritt; edición en español de Jorge Ollero Castela)