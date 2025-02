Merz, receloso de trump, advierte de que "faltan cinco minutos para medianoche en europa"

Por Madeline Chambers y Miranda Murray

BERLÍN, 25 feb (Reuters) - El ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, advirtió el lunes a Estados Unidos que no dé la espalda a sus aliados, pero también instó a los europeos a reforzar sus propias capacidades de defensa y afirmó que ahora "faltan cinco minutos para la medianoche en Europa". Sus comentarios subrayaron la agitación que envuelve a la alianza transatlántica desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los temores de que pueda llegar a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania mientras Kiev y Europa se limitan a mirar desde la barrera. Los conservadores de Merz buscan formar Gobierno rápidamente tras ganar las elecciones generales del domingo, pero se enfrentan a complicadas negociaciones de coalición, dada la perspectiva de un Parlamento obstruccionista tras el auge de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda. El tiempo apremia a la mayor economía de Europa. Las empresas alemanas exigen ayuda para seguir siendo competitivas a nivel mundial, la sociedad está dividida sobre la migración y el nuevo Gobierno también debe lidiar con el Gobierno de Trump basado en la confrontación y que amenaza con aranceles, así como con una Rusia hostil y una China asertiva. "Y lo que también vemos con la mayor preocupación, por supuesto, es el intento (de Trump) de llegar a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania por encima de los europeos, por encima de Ucrania", dijo Merz en rueda de prensa. "No les sorprenderá que diga que esto es inaceptable tanto para Ucrania como para Europa", dijo Merz, que añadió que se complicaría si quienes ponen "Estados Unidos primero" en realidad convirtieran su lema en "Estados Unidos solos". Su bloque conservador quiere aliarse con los socialdemócratas (SPD) de Olaf Scholz, que quedaron terceros, después de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) alcanzara un histórico segundo puesto. Pero la apuesta de Merz por una alianza con el SPD llega después de una campaña muy reñida que puso de manifiesto profundas divisiones políticas, en particular sobre la migración. El SPD, dolido por su peor resultado desde la posguerra, puede poner un precio muy alto a cualquier acuerdo.

La AfD y el partido radical de La Izquierda obtuvieron conjuntamente un tercio de los escaños en el nuevo Parlamento, suficiente para bloquear los cambios constitucionales necesarios para flexibilizar los límites de endeudamiento del Estado, cambios que algunos economistas consideran cruciales para reactivar la debilitada economía. El bloque conservador CDU/CSU de Merz se hizo con el primer puesto en las elecciones del domingo, con un 28,5% —su segundo peor resultado desde la posguerra—, mientras que la AfD obtuvo un 20,8%, su mejor resultado histórico, según los resultados provisionales.

Sin embargo, los partidos mayoritarios descartan trabajar con la AfD, un partido vigilado por los servicios de seguridad alemanes por sospechas de extremismo, pero que ha recibido el apoyo de figuras estadounidenses como el multimillonario Elon Musk.

