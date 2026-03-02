Merz se entrevistará con Trump en plena guerra en Oriente Medio

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, viajó este lunes a Washington, donde el martes será el primer dirigente europeo en entrevistarse con Donald Trump tras el inicio de la guerra en Oriente Medio desencadenada por los bombardeos estadounidenses-israelíes contra Irán.

Prevista desde hace tiempo, esta entrevista debía en principio concentrarse sobre los aranceles estadounidenses y la guerra en Ucrania, pero el orden del día ha cambiado por la escalada del conflicto.

La visita, que ya era difícil para el jefe del gobierno alemán por las tensiones entre los europeos y el imprevisible presidente estadounidense, podría de esa forma volverse de alto riesgo.

El domingo Merz no condenó el ataque que mató al ayatolá Jamenei, y afirmó que comparte el "alivio" de los iraníes al ver "llegar a su fin el régimen de los mulás".

El dirigente conservador declaró que Alemania no dará "lecciones" sobre la legalidad de esta ofensiva, e invocó el rechazo de Irán a renunciar a sus programas nucleares y balísticos.