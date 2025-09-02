Merz sugiere Ginebra como sede de negociaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia

BERLÍN, 2 sep (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el martes que propondrá Ginebra como sede para las conversaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia en una reunión el jueves de unos 30 países para discutir las garantías de posguerra para Ucrania.

"Ginebra sería un lugar adecuado para un acuerdo de alto el fuego", dijo Merz en una conferencia de prensa junto a la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter.

"Pasado mañana volveré a proponer a la llamada 'coalición de los dispuestos' que se extienda una invitación (a Ginebra)", señaló.

La "coalición de los dispuestos", formada por Francia y Reino Unido, lleva meses manteniendo conversaciones para tratar de definir qué países podrían contribuir militarmente a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacarla una vez que haya una tregua definitiva.

Francia acogerá el jueves una reunión, en su mayor parte virtual, para debatir los últimos esfuerzos para proporcionar a Ucrania apoyo en materia de seguridad una vez que haya un acuerdo de paz y para denunciar lo que los aliados de Ucrania consideran la falta de voluntad negociadora de Moscú.

