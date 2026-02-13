Merz y Macron abren la Conferencia de Múnich, a la espera de Rubio el sábado

El alemán Friedrich Merz y el francés Emmanuel Macron tomarán la palabra este viernes en la jornada inaugural de la Conferencia de Múnich, que reúne a unos sesenta líderes mundiales para abordar temas de seguridad, antes de la intervención de Marco Rubio el sábado.

Jefes de Estado y de gobierno, ministros, líderes empresariales, altos mandos militares y agentes de inteligencia se darán cita hasta el domingo en torno a dos hoteles fortificados del casco histórico de la capital bávara, una zona resguardada por cerca de 5.000 policías.

Además de los debates oficiales, la cita ofrece espacio para intercambios informales y reuniones discretas.

Los europeos afrontan este encuentro, conocido como el "Davos de la defensa", bajo la presión de su aliado estadounidense, que les reprocha no asumir suficientemente su propia seguridad, y bajo la amenaza de Rusia, en guerra con Ucrania.

El jefe del gobierno alemán tiene previsto dar un discurso a las 12H45 GMT y el presidente francés a las 18H00 GMT.

Entre los demás participantes figuran el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi; el presidente finlandés, Alexander Stubb; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas; la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper; y Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó el viernes y se reunió en la ciudad alemana con su homólogo chino Wang Yi, en un contexto de intensa rivalidad entre ambas potencias.

El encuentro se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que recibiría al mandatario chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca "a finales de año" para abordar, entre otros asuntos, las cuestiones comerciales.

Rubio tomará la palabra en el foro el sábado, un año después del impactante discurso del vicepresidente JD Vance, que arremetió contra los europeos, a los que acusó de traicionar la democracia y la civilización europea.

"Vivimos en una nueva era geopolítica, y eso nos obliga a todos a replantearnos cómo es ese escenario y cuál va a ser nuestro papel", declaró Rubio a los periodistas antes de embarcar rumbo a Washington.

La Conferencia de Múnich llega en plena crisis de confianza entre estadounidenses y europeos tras el episodio groenlandés, que sacudió las relaciones transatlánticas y que los europeos esperan haber dejado atrás.

Durante el foro, se prevé un encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense y la primera ministra danesa para abordar la situación de este territorio codiciado por el presidente Donald Trump.

"Acordamos varias reuniones con dirigentes políticos estadounidenses, incluido el Secretario de Estado", indicó la primera ministra Mette Frederiksen. La jefa del Gobierno participará en ese encuentro, precisó su gabinete.

- Groenlandia y Ucrania -

Desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año, Trump ha reiterado en varias ocasiones su intención de hacerse con el control de Groenlandia, alegando motivos de seguridad.

El mes pasado moderó sus amenazas tras acordar con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, un "marco" de negociación que otorgaría a Estados Unidos una mayor influencia sobre el territorio ártico rico en minerales y tierras raras.

"Estamos trabajando" en el dossier groenlandés, declaró Marco Rubio al partir de Washington.

La guerra de Ucrania, que está por cumplir cuatro años, será también uno de los asuntos centrales de la cita, a la que participará su presidente, Volodimir Zelenski.

"Se adoptarán nuevas medidas para garantizar nuestra seguridad común, la de Ucrania y la de Europa", escribió Zelenski en un mensaje en X al arribar a Múnich.

Según la presidencia ucraniana, Zelenski mantendrá reuniones bilaterales con el jefe del gobierno alemán, la primera ministra danesa, el presidente finlandés y el primer ministro neerlandés.

"Participará igualmente en la reunión en 'formato Berlín' con dirigentes europeos, de la UE, de la OTAN y con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio", precisó la presidencia.

De momento, su canciller Andrii Sibiga habló en Múnich con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.

"Hemos hablado de los esfuerzos de paz y del importante rol de China para facilitar el fin del conflicto" con Rusia, escribió Sibiga en su cuenta de X.