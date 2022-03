MessageBird lanza un fondo de 10 millones de dólares para ONG en apoyo de la paz mundial

Ámsterdam--(business wire)--mar. 1, 2022--

MessageBird ha anunciado hoy el lanzamiento de MessageBird.org, un fondo para ONG de la empresa diseñado para invertir en iniciativas innovadoras de mantenimiento de la paz y proporcionar una plataforma para ayudar a coordinar los esfuerzos humanitarios de la comunidad tecnológica mundial. El fondo también financiará programas de apoyo a la salud mental en situaciones de crisis graves.

El anuncio llega en un momento en el que MessageBird ha adoptado una postura firme y pública contra la invasión rusa de Ucrania desde su inicio. Fundada en Ámsterdam (Países Bajos), MessageBird también tiene un centro de operaciones en Ucrania, y ha proporcionado ayuda a sus empleados con sede en ese país mediante alojamiento y transporte seguros.

La empresa también ha participado en el lanzamiento de una ONG privada llamada "People for People", creada específicamente para ayudar a los ucranianos. La iniciativa representa los esfuerzos mutuos de los fundadores de los tres mayores "unicornios" holandeses, Ali Niknam ( bunq ), Joris Beckers ( Picnic ) y el fundador y consejero delegado de MessageBird, Robert Vis.

Robert Vis, ha declarado: "Como persona nacida en Europa, siento que es mi deber hablar públicamente sobre una guerra que se desarrolla en sus fronteras y mostrar apoyo a la paz. ME siento en la responsabilidad, como parte de una nueva generación de fundadores y consejeros delegados de tecnología, de hablar y de hacer oír mi voz. Todos debemos aprovechar nuestra influencia y nuestras capacidades tecnológicas para promover la paz mundial y dejar claro que vivimos en un mundo en el que estas acciones tienen consecuencias."

MessageBird impondrá sus propias sanciones a sus clientes rusos cerrando el acceso de su API a su plataforma, bloqueará el tráfico de SMS y de voz a las compañías rusas por parte de su base de clientes global y redirigirá todo el tráfico de comunicaciones humanitarias y de las ONG a través de acuerdos internacionales de roaming.

"Se necesita dinero para prestar la ayuda humanitaria adecuada a los afectados por la crisis que se desarrolla en Ucrania. Pero más allá de Ucrania, buscamos ampliar nuestra capacidad de comunicación para otras situaciones de crisis, así como contratar y educar a los refugiados o prestar nuestros servicios a otras ONG. Nos enfrentamos a una batalla constante", añade Vis.

MessageBird.org desplegará los primeros diez millones de dólares estadounidenses en los próximos 24 meses, aunque la empresa tiene planes ambiciosos para conseguir más capital una vez que haya probado su modelo. MessageBird.org utilizará un mecanismo de las fundaciones holandesas denominado certificación AMBI para obtener capital de terceros y cumplir los estrictos requisitos de transparencia necesarios para obtener esta certificación.

