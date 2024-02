19 feb (Reuters) - Lionel Messi utilizó el lunes a una de las mayores redes sociales de China para responder a las especulaciones sobre su ausencia en un reciente amistoso del Inter de Miami en Hong Kong.

Los medios de comunicación estatales chinos, los políticos de Hong Kong y los aficionados reaccionaron airadamente cuando el delantero argentino de 36 años salió del banquillo tres días después en un partido amistoso en Tokio.

Desde entonces, Hangzhou y Pekín han declarado que no acogerán partidos de Argentina programados para marzo, y ahora Messi habló para intentar calmar la situación.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas", dijo Messi en un vídeo publicado en Weibo.

"Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver".

"Si hubiese sido así directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones. Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, muy linda con China".

Messi repitió el motivo de su ausencia en el esperado partido frente un once de la liga local en Hong Kong el 4 de febrero.

"Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice. Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar, en el primer partido que jugué en Arabia lo sentí".

"En el segundo intenté jugar un rato y fue a peor, intenté el día anterior (al partido en Hong Kong) con la gente que había en el entrenamiento, entrenar, y hacer el esfuerzo por toda la gente que había y la verdad que no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgo de ir a peor".

"Pasaron unos días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente por todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente". (Reporte de Trevor Stynes; Editado en español por Daniela Desantis)