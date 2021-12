Messi, al 'Kun' Agüero: "Vamos a seguir viviendo momentos hermosos fuera de la cancha"

El jugador argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi envió un mensaje muy cariñoso a su amigo y excompañero Sergio 'Kun' Agüero, que anunció su retirada este miércoles, y aseguró que seguirán viviendo "momentos hermosos fuera de la cancha".

Messi mostró su tristeza después de que Agüero, de 33 años, se haya visto obligado a anunciar su retirada de forma forzada a raíz de un problema cardíaco. Su último partido fue el 30 de octubre frente al Deportivo Alavés.

Tras la emotiva rueda de prensa de Agüero, Messi rindió un sentido homenaje a su amigo en las redes sociales. "Prácticamente toda una carrera juntos, 'Kun'... Vivimos momentos muy lindos y otros que no fueron tanto, todos ellos nos hicieron unirnos cada vez más y ser más amigos. Y vamos a seguir viviendo [momentos hermosos] juntos fuera de la cancha", escribió.

"Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra... Y la verdad es que ahora duele mucho ver cómo tienes que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que seguirás siendo feliz porque eres una persona que transmite felicidad, y los que te queremos estaremos con vos", añadió el ex del Barça.

"Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido de que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. ¡Todo lo mejor en esta nueva etapa! Te quiero mucho amigo mío, ¡voy a extrañar mucho estar contigo en la cancha con la selección!", sentenció Messi.

El 'Kun' Agüero se despidió esta mañana en una rueda de prensa ofrecida en el Camp Nou. "Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en otra vida pero tengo a mucha gente que me quiere. Gracias a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado, me quedan cosas muy bonitas. Gracias", indicó.