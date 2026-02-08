Messi anota su primer gol del año pero Inter empata en amistoso en Ecuador

Lionel Messi marcó su primer gol del año el sábado en un amistoso disputado en Ecuador ante el local Barcelona SC, saldado con un empate 2-2, en medio de una gira por Latinoamérica con Inter Miami a casi cuatro meses del Mundial de Norteamérica 2026

El capitán de la selección de Argentina hizo vibrar a miles de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha en Guayaquil, custodiado por unos 700 militares para garantizar la seguridad del duelo en uno de los puertos más violentos del Pacífico.

A los 31 minutos del primer tiempo, el astro de 38 años abrió el marcador y anotó su primer gol del año, en medio de la ovación del público durante su tercera escala de una gira regional, previo a empezar la defensa del título de la MLS.

Tras esquivar a sus rivales Luca Sosa y Bryan Carabalí, La Pulga lanzó un preciso remate con pierna izquierda, inatajable para el arquero venezolano José David Contreras

Pero la dicha fue corta, y diez minutos más tarde llegó el empate con un cabezazo de Joao Rojas, tras un tiro de esquina

Los locales, dirigidos por el venezolano César Farías, se emocionaron por la hazaña del Barcelona, dos veces subcampeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más emblemáticos de Ecuador

- Berterame anota su primer gol -

Pero durante el tiempo de reposición, el delantero argentino-mexicano Germán Berterame, flamante fichaje de las Garzas, se estrenó como goleador con el club rosa de Florida gracias a una magistral asistencia de Messi que le dio la ventaja parcial al equipo

El capitán de la selección campeona mundial, que todavía no confirma su asistencia a la Copa del Mundo, dejó la cancha a los 57 minutos para darle su lugar a su gran amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez

En el año del que sería su sexto y último Mundial, el 10 afina el ritmo para llegar en buena forma a la defensa de la estrella, que la Albiceleste empezará a proteger el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Hacia el final del encuentro (87'), tras la expulsión del mediocampista visitante David Ayala, Barcelona recobró fuerzas para igualar el partido con un gol desde el área chica de Tomás Martínez

Antes de comenzar el 21 de febrero la defensa de la corona de la liga norteamericana, el Inter Miami que entrena Javier Mascherano realiza una gira por Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

El fin de semana pasado, las Garzas ganaron 2-1 ante Atlético Nacional en la ciudad colombiana de Medellín, con la presencia en la cancha de Messi, Suárez y el también campeón mundial argentino Rodrigo de Paul

Y en el primer encuentro de la gira, el 24 de enero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter en la capital peruana

Alineaciones:

Barcelona: José Contreras - Javier Báez, Luca Sosa, Bryan Carabalí (Quiñónez, 46'), Matías Lugo (Medina, 73') - Milton Celiz (Parrales, 66'), Jandry Gómez (Martínez, 46'), Sergio Núñez (Benedetto, 66'), Johan García (Castillo, 66') - Joao Rojas (Vargas, 46'), Jonathan Perlaza (Mina, 46'). DT: César Farías

Inter Miami: Dayne St. Clair - Maxi Falcón, Ian Fray (Mura, 57'), Micael (Luján, 57'), Noah Allen (Ruiz, 78') - Rodrigo de Paul (Shaw, 78'), Yannick Bright (Ayala, 70'), Telasco Segovia (Hot, 78'), Mateo Silvetti (Jiana, 70')- Lionel Messi (Suárez, 57'), Germán Berterame (Morales, 70'). DT: Javier Mascherano