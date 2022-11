Messi arranca su quinto Mundial ante Arabia Saudita

Todo a punto para el gran día del debut: Lionel Messi entra en acción con Argentina en el Mundial de Catar-2022 el martes con el duelo ante Arabia Saudita (10h00 GMT) en Lusail, en el estadio que acogerá el 18 de diciembre la final del torneo.

Desde su llegada a Doha en la noche del miércoles al jueves, cada movimiento de Messi ha generado expectación, especialmente cuando se disparó la preocupación al no ejercitarse con el grupo en la práctica del viernes y comenzar con retraso y con trabajo diferenciado en la del sábado.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tranquilizaron sobre el estado físico del jugador, que estará en principio en el once de Lionel Scaloni para vivir su quinta fase mundialista, igualando el récord del grupo de astros que llegan a esa cifra.

Otra plusmarca que podría alcanzarse en el partido del martes es la del número de partidos seguidos sin perder en el fútbol de selecciones: la Scaloneta lleva 36 y está a una de alcanzar la marca de 37 de la Italia de Roberto Mancini.

Con Argentina como grandísima favorita, todo haría pensar en que el objetivo de llegar al récord puede resultar sencillo, sobre todo después de la gran imagen mostrada el miércoles en el último amistoso, con un triunfo 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos. Pero durante esa breve estancia en Abu Dabi el seleccionador Lionel Scaloni advirtió de que veía "difícil" el partido de debut ante los sauditas.

"Conocemos a Arabia. Lo hemos visto en el amistoso que jugó (el pasado 10 de noviembre) contra Panamá. Es un buen equipo, muy dotado, con jugadores rápidos. Es muy similar a Emiratos. El primer partido del Mundial siempre es difícil, tiene un condimento particular. En un Mundial todos los rivales son difíciles. Sería ridículo decir lo contrario", dijo entonces.

Scaloni, el seleccionador más joven a sus 44 años de los 32 equipos de este Mundial, afronta el torneo con el aval de devuelto la ilusión a la hinchada albiceleste, después del título en la Copa América del año pasado en Brasil y de la Finalissima -el duelo oficial entre los vigentes campeones de Sudamérica y Europa- ganada por 3-0 a Italia el pasado junio en Londres.

- "Once contra once" -

Después del contratiempo de la baja por lesión el jueves para el torneo de Nico González y Joaquín Correa, y su sustitución en la lista por Ángel Correa y Thiago Almada, la tranquilidad parece haberse instalado en la concentración argentina en la Qatar University.

Los 'tocados' han podido ejercitarse bien en los últimos días, especialmente el defensa Marcos Acuña (pubalgia) y el atacante Alejandro 'Papu' Gómez (golpe en una rodilla). También Paulo Dybala, Cristian Romero o Lautaro Martínez.

Ese último debería ser de la partida el martes, compartiendo labor ofensiva con Ángel Di María y Messi.

Enfrente estará una Arabia Saudita que sobre el papel parece a un nivel inferior y que disputará su sexto Mundial. En los cinco anteriores solo consiguió superar la fase de grupos en una ocasión, en la del debut en Estados Unidos-1994, cuando llegó a octavos de final.

"Para conseguir grandes resultados en un torneo tienes que ser muy fuerte colectivamente, sobre todo con los rivales contra los que vamos a jugar. Tenemos un grupo difícil (el C, con México y Polonia además de Argentina), pero confiamos en nosotros mismos", dijo el seleccionador francés de Arabia Saudita, Hervé Renard, en una reciente entrevista con la AFP.

El domingo, en la concentración de los 'Halcones Verdes' en Sealine Beach, el defensa Ali Al Bulayhi recordó que Argentina es mucho más que Messi.

"Estamos jugando contra la selección argentina, no contra un jugador. Y seremos once contra once", señaló en alusión al astro albiceleste, que es además embajador internacional en las campañas turísticas de Arabia Saudita.

