MIAMI (AP) — Lionel Messi ha ganado los mayores trofeos del fútbol. Ahora será parte del día más importante del fútbol americano.

El astro argentino del Inter Miami, monarca del último Mundial e ícono del fútbol global, aparecerá en un anuncio de Michelob Ultra durante el Super Bowl, reveló el jueves esa marca de cerveza. Un adelanto de lo que será un comercial de 60 segundos muestra a Messi ordenando una cerveza mientras entra a un bar junto a la playa.

Se muestra también la reacción del futbolista cuando la cerveza deja de fluir desde el grifo.

Será la primera vez que Messi aparezca en un anuncio publicitario durante el Super Bowl, un hecho que elevará el impacto publicitario del argentino en Estados Unidos y en el resto del mundo. El encuentro se llevará a cabo el 11 de febrero en Las Vegas.

“Tener al mejor de todos los tiempos, a Lionel Messi, y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente”, comentó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Ultra, en una entrevista con The Associated Press. “Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”.