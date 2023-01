Messi dice que le hubiera gustado recibir la copa del mundo de manos de maradona

BUENOS AIRES, 30 ene (Reuters) - El astro Lionel Messi dijo el lunes que le hubiera gustado recibir la Copa del Mundo conquistada con el seleccionado en diciembre en Qatar de manos de Diego Maradona, el fallecido ícono del fútbol adorado por los argentinos.

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa, si hubiese estado me la habría entregado (...) Hubiese sido muy linda esa foto", dijo Messi en una entrevista con una radio local.

"Si no (me la entregaba), por lo menos (me hubiese gustado) que vea a la Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba a la selección", añadió el delantero de 35 años.

Maradona falleció en noviembre de 2020 a los 60 años sin volver a ver a la "albiceleste" levantar el trofeo, luego del título conseguido con él como máxima figura en el Mundial de México en 1986.

Con Messi lo unía una relación de afecto y respeto mutuo, además de haber sido su entrenador en el seleccionado en la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica en 2010.

"Sentí el aliento de Diego desde el cielo, desde arriba hacía fuerza en este Mundial. Creo que desde arriba estaba alentando", indicó Messi.

La "Pulga", que debutó en el seleccionado en 2005 y cosechó una inmensa colección de títulos con el Barcelona, obtuvo la consagración definitiva con el título ganado en Qatar, el logro que faltaba para ponerse a la altura de Maradona.

Messi indicó además que se arrepintió del gesto que hizo al entrenador Louis van Gaal y del insulto al delantero Wout Weghorst en el partido de cuartos de final frente a Países Bajos.

"No me gusta lo que hice. No me gusta el 'andá p'allá' (bobo). Son momentos de tensión, nerviosismo. No estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen", dijo el delantero. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)

Reuters