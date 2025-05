Messi encabeza la lista de probables de argentina para la fecha de junio de las clasificatorias

16 mayo (Reuters) -

El delantero Lionel Messi fue incluido el jueves en la lista preliminar de 28 jugadores de Argentina para los partidos de clasificación para la Copa Mundial el próximo mes, después de que una lesión le obligara a perderse los encuentros frente a Uruguay y Brasil en marzo.

Argentina, que defiende el título y que se enfrentará a Chile y Colombia en junio, ya se ha asegurado su plaza en la Copa Mundial de 2026 en ausencia de Messi, tras ganar 1-0 a Uruguay en marzo y golear 4-1 a su rival Brasil.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil", escribió Messi en una historia de Instagram tras verse obligado a retirarse con una distensión en la ingle.

"Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera".

Messi volvió a la acción con el Inter de Miami a finales de mes y desde entonces ha marcado seis goles en todas las competiciones con el club.

El jugador de 37 años también está listo para jugar en la Copa Mundial de Clubes, donde Miami inicia su campaña el 14 de junio, cuatro días después de que Argentina juegue frente Colombia.

El seleccionador Lionel Scaloni también ha incluido en la lista al centrocampista del Nottingham Forest Nicolás Domínguez, que jugó por última vez con Argentina en 2021.

El defensa Valentín Barco y el atacante Valentín Castellanos, que no juegan con Argentina desde el año pasado, también han sido incluidos en la lista.

LISTA PRELIMINAR DE ARGENTINA

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (RC Lens), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais) y Valentin Barco (Estrasburgo).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Roma), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Lyon), Giovani Lo Celso (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea) y Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter de Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Valentín Castellanos (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Ángel Correa (Atlético de Madrid). (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Jan Harvey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)