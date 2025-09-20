Messi guarda silencio sobre extensión de contrato con Inter Miami, en finales de fútbol 1 vs 1

MIAMI (AP) — Lionel Messi fue a ver un poco de fútbol el viernes. No dijo una palabra sobre su propio futuro.

El astro argentino del Inter Miami, quien estaría a punto de cerrar una extensión de contrato que lo mantendría con su club de la MLS al menos hasta la temporada 2026 y probablemente más allá, se presentó para ver las finales globales del torneo de fútbol 1 vs 1 que ayudó a crear y que está patrocinado por una bebida hidratante cuya producción cofundó.

Su aparición se produjo días después de que tanto él como el Inter Miami se acercaron supuestamente a una extensión, en la que ambas partes han estado trabajando durante meses y que le aseguraría estar con el club el próximo año, cuando planea inaugurar su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

Messi vio tanto las semifinales masculinas como femeninas y luego las finales de esta modalidad individual de fútbol. Saludó a los ganadores en el escenario y firmó autógrafos para los aficionados, incluso se tomó una selfie grupal con todo el público al final.

Pero no hubo pistas sobre el contrato: no habló con los periodistas, y tampoco hubo noticias de su equipo el viernes.

"Espero que suceda pronto, porque creo que es una gran noticia no sólo para el club sino para la MLS en general, ¿verdad?", afirmó el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, quien habló horas antes en la base de entrenamiento del equipo en Fort Lauderdale, ante la pregunta sobre la extensión.

"No creo que sea grande sólo para el equipo", comentó Mascherano. "Obviamente, para el equipo, para el club, para la historia de este club, es algo único. Pero creo que para el fútbol en general en Estados Unidos, sería una noticia muy, muy importante. Podrían tener al mejor jugador que ha jugado este deporte aquí por un tiempo más."

Messi fue capitán de la selección de Argentina que conquistó el título del Mundial en 2022 y ha sido parte de los partidos de la eliminatoria de la Albiceleste. Sin embargo, no ha dicho formalmente si jugará en el torneo mundialista del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 38 años, Messi acumula 20 goles, el segundo número más en la liga, y ha repartido 11 asistencias en la temporada de la MLS.

Se unió al Inter Miami en julio de 2023 con un contrato de dos años y medio, que en ese momento tenía un valor estimado de US$150 millones. Messi fue el Jugador Más Valioso de la MLS la temporada pasada, incluso en un año en el que se perdió 15 de los 34 partidos de la temporada regular del Inter Miami por lesiones o compromisos con la selección argentina.

Ha ayudado al equipo a ganar sus dos primeros trofeos, la Leagues Cup en 2023 y el Supporters’ Shield por tener la mayor cosecha de puntos en la MLS la temporada pasada.

Messi e Inter Miami jugarán contra D.C. United este sábado.

Miami comienza el fin de semana en sexto lugar en la Conferencia Este, ocho puntos detrás del líder Filadelfia, pero con tres partidos menos y todavía en la carrera por uno de los primeros puestos de los playoffs, así como por el Supporters' Shield.

___

El periodista de deportes de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe. Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.