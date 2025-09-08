Messi "hay que dejarlo tranquilo" para que decida si juega Mundial 2026: DT argentino

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - Al astro Lionel Messi "hay que dejarlo tranquilo" luego de que pusiera en duda su participación en el Mundial 2026 con el seleccionado de fútbol de Argentina, dijo el lunes el entrenador Lionel Scaloni en rueda de prensa.

"En cuanto a Leo, no hablé de esta situación del Mundial. Sólo sé lo que ha declarado y sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, así lo merece", indicó Scaloni a periodistas en el centro deportivo de la federación.

"Lo que decida estará bien. Hay que dejarlo tranquilo y no mucho más que eso", añadió el entrenador.

Messi sorprendió al poner en duda su presencia tras su doblete en la goleada 3-0 de Argentina sobre Venezuela el jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires, en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana.

"En su momento lo dije, por lógica lo más normal era que no llegue a jugar un Mundial con 39 años. Son nueve meses, está cerquita, y al mismo tiempo es un montón, pero es ir día a día e intentar ser feliz", dijo Messi.

El astro de 36 años se mostró cauteloso al verse afectado por las lesiones en el Inter Miami de la MLS, por las que se perdió varios partidos y se resintió al volver, según dijo a la prensa.

"Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo", apuntó el capitán de la selección argentina.

Por los recientes problemas físicos, Scaloni decidió que Messi descanse y no viaje con la selección al último partido de la eliminatoria ante Ecuador en Guayaquil el martes. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)