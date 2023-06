Messi lamenta no haberse despedido del Barça "como hubiese merecido"

El futbolista argentino Lionel Messi, que anunció este miércoles a medios españoles que jugará en el Inter de Miami, lamentó que no pudo despedirse del Barcelona, el club de toda su vida y que dejó en 2021, "como hubiese merecido" y como sí hicieron otros exjugadores como Busquets, Jordi Alba, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

"Me fui de una manera rara, me habría gustado despedirme como se hizo ahora a 'Busi', Jordi, o como les pasó a Xavi e Iniesta en su momento. Me habría gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente bien", declaró el capitán argentino en una entrevista concedida a los diarios deportivos barceloneses Sport y Mundo Deportivo.

Bur/mcd

AFP