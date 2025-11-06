Messi lidera convocatoria de Argentina para amistoso en África

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 6 nov (Reuters) - El astro Lionel Messi lidera la lista de 24 futbolistas convocados por el seleccionado de fútbol de Argentina para el próximo amistoso frente a Angola en Luanda, como preparación para el Mundial de 2026.

Junto a Messi destacan los debutantes Joaquín Panichelli y Gianlucca Prestianni, futbolistas del Racing de Estrasburgo y Benfica, respectivamente.

La selección campeona del mundo visitará la capital del país africano el 14 de noviembre, en su único partido amistoso de la última fecha FIFA de 2025.

Para la gira, el DT Lionel Scaloni no contará con el meta Emiliano Martínez, quien se recupera de una lesión, ni con jugadores de la liga argentina que se encuentran en la definición de la competencia.

A continuación, la lista completa:

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Juan Foyth (Villarreal, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo, Francia).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis, España) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo).

(Por Ramiro Scandolo, editado por Nicolás Misculin)